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ДТЭК Ахметова оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 18:54
ДТЭК Ахметова оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши Фото: ДТЭК оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши (dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК после обращения польского системного оператора возобновила поставки электроэнергии из Добротворской ТЭС в Польшу для поддержания стабильной работы энергосистемы соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Экспорт по выделенной линии электропередачи осуществляется по остаточному принципу в режиме 135 МВт равным графиком. Вывод одного блока ТЭС для поддержки энергосистемы Польши согласован с диспетчером НЭК "Укрэнерго", - сообщила компания.

В ДТЭК подчеркнули, что Добротворская ТЭС в приоритетном режиме обеспечивает потребности ОЭС Украины.

"ДТЭК выполняет все взятые на себя обязательства, в том числе по обеспечению своих генерирующих мощностей углем. Компания также готова, при необходимости, оказать помощь, чтобы избежать рисков для отключения потребителей соседних стран Европейского Союза", - отметили в ДТЭК Рината Ахметова.

Как сообщалось, ДТЭК оказывает помощь энергосистеме Польши второй раз за последнюю неделю. Так, 6 декабря общий объем аварийной помощи составил 945 МВт.час.

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