ДТЭК Ахметова оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши

Компания ДТЭК после обращения польского системного оператора возобновила поставки электроэнергии из Добротворской ТЭС в Польшу для поддержания стабильной работы энергосистемы соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Экспорт по выделенной линии электропередачи осуществляется по остаточному принципу в режиме 135 МВт равным графиком. Вывод одного блока ТЭС для поддержки энергосистемы Польши согласован с диспетчером НЭК "Укрэнерго", - сообщила компания.

В ДТЭК подчеркнули, что Добротворская ТЭС в приоритетном режиме обеспечивает потребности ОЭС Украины.

"ДТЭК выполняет все взятые на себя обязательства, в том числе по обеспечению своих генерирующих мощностей углем. Компания также готова, при необходимости, оказать помощь, чтобы избежать рисков для отключения потребителей соседних стран Европейского Союза", - отметили в ДТЭК Рината Ахметова.