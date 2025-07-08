ДТЕК до 20-ї річниці компанії оновив місію, візію та логотип

Оновлена місія відображає те, що компанія робить щоденно: "Наша енергія живить життя".

"Загартовані в Україні, ми прагнемо стати регіональним європейським лідером, рушієм енергетичної безпеки та трансформації завдяки силі наших людей, міжнародним партнерствам і передовим технологіям", - зазначають в компанії.

В компанії також додають, що оновлений логотип - це логічне продовження нашої трансформації, що поєднує впізнаваність образу, сутність ДТЕК із динамічністю сучасного світу. Ці зміни об’єднують компанію на шляху до енергії майбутнього, найголовніші досягнення якої ще попереду.

"ДТЕК починав із регіональної компанії на Донбасі та виріс до національного лідера, став опорою і флагманом енергетики країни. Попереду - не менш важливий етап розвитку. Світ змінюється швидше, ніж будь-коли, і ми змінюємося разом з ним. Останні роки стали для нас точкою переосмислення. Ми по-новому подивилися на себе, на наше місце у житті країни, у житті кожної громади, родини, людини. І це дало нам розуміння: те, що ми робимо - значно більше, ніж забезпечення електроенергією. Група ДТЕК захищає, відновлює, підтримує життя людей", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.