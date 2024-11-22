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DS показала новий купеподібний кросовер на електриці: розкрито запас ходу та дата дебюту

П'ятниця 22 листопада 2024 14:41
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DS показала новий купеподібний кросовер на електриці: розкрито запас ходу та дата дебюту Фото: DS показала новий купеподібний кросовер на електриці (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Бренд DS, що входить до концерну Stellantis, показав середньорозмірний купеподібний кросовер з електричною силовою установкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Преміальна марка DS, яка десять років тому отримувала незалежність від Citroen, стрімко втрачає клієнтів – за січень-жовтень цього року продажі впали на чверть порівняно з тим же періодом 2023-го. Уповільнюється і попит на електромобілі, а паралельно посилюється конкуренція з китайськими автовиробниками, які представлені на європейському ринку.

DS показала новий купеподібний кросовер на електриці: розкрито запас ходу та дата дебюту

Незважаючи на все це, від "зеленого" курсу Stellantis не відмовляється і бренди зі свого портфеля розпродувати не поспішає. Згідно з актуальною стратегією концерну, до кінця десятиліття половина від усіх продажів припадатиме на електромобілі.

Одним із них буде новий куреподібний кросовер, який ймовірно називатиметься DS8. Він побудований на платформі STLA Medium. Поки новинку показали в камуфляжі, але вже можна скласти уявлення про її дизайн.

DS показала новий купеподібний кросовер на електриці: розкрито запас ходу та дата дебюту

Повідомляється, що на одному заряді батареї електромобіль проїжджає до 750 км за циклом WLTP, а коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24. Виробництво кросоверів DS8 організують на потужностях заводу Stellantis в Італії. Там же налагодять складання соплатформних Lancia Gamma та Jeep Compass нового покоління.

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