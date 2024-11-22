DS показала новый купеобразный кроссовер на электрике: раскрыт запас хода и дата дебюта
Бренд DS, входящий в концерн Stellantis, показал среднеразмерный купеобразный кроссовер с электрической силовой установкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Премиальная марка DS, десять лет назад получавшая независимость от Citroen, стремительно теряет клиентов – за январь-октябрь этого года продажи упали на четверть по сравнению с тем же периодом 2023-го. Замедляется и спрос на электромобили, а параллельно усиливается конкуренция с китайскими автопроизводителями, представленными на европейском рынке.
Несмотря на все это, от "зеленого" курса Stellantis не отказывается и бренды из своего портфеля распродавать не спешит. Согласно актуальной стратегии концерна, к концу десятилетия половина всех продаж будет приходиться на электромобили.
Одним из них будет новый куревидный кроссовер, который, вероятно, будет называться DS8. Он построен на платформе STLA Medium. Пока новинку показали в камуфляже, но уже можно составить представление о ее дизайне.
Сообщается, что на одном заряде батареи электромобиль проезжает до 750 км по циклу WLTP, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24. Производство кроссоверов DS8 организуют на мощностях завода Stellantis в Италии. Там же наладят сборку соплатформенных Lancia Gamma и Jeep Compass нового поколения.
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