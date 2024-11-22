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DS показала новый купеобразный кроссовер на электрике: раскрыт запас хода и дата дебюта

Пятница 22 ноября 2024 14:41
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DS показала новый купеобразный кроссовер на электрике: раскрыт запас хода и дата дебюта Фото: DS показала новый купеобразный кроссовер на электричестве (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Бренд DS, входящий в концерн Stellantis, показал среднеразмерный купеобразный кроссовер с электрической силовой установкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Премиальная марка DS, десять лет назад получавшая независимость от Citroen, стремительно теряет клиентов – за январь-октябрь этого года продажи упали на четверть по сравнению с тем же периодом 2023-го. Замедляется и спрос на электромобили, а параллельно усиливается конкуренция с китайскими автопроизводителями, представленными на европейском рынке.

DS показала новый купеобразный кроссовер на электрике: раскрыт запас хода и дата дебюта

Несмотря на все это, от "зеленого" курса Stellantis не отказывается и бренды из своего портфеля распродавать не спешит. Согласно актуальной стратегии концерна, к концу десятилетия половина всех продаж будет приходиться на электромобили.

Одним из них будет новый куревидный кроссовер, который, вероятно, будет называться DS8. Он построен на платформе STLA Medium. Пока новинку показали в камуфляже, но уже можно составить представление о ее дизайне.

DS показала новый купеобразный кроссовер на электрике: раскрыт запас хода и дата дебюта

Сообщается, что на одном заряде батареи электромобиль проезжает до 750 км по циклу WLTP, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24. Производство кроссоверов DS8 организуют на мощностях завода Stellantis в Италии. Там же наладят сборку соплатформенных Lancia Gamma и Jeep Compass нового поколения.

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Электромобили Автомобильный рынок
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