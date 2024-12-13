DS показала новий електричний кросовер: опубліковані ціни та характеристики

У компанії кажуть, що №8 знаменує своєю появою перехід DS на електротягу. Виробництво запустять на заводі в Італії у першому кварталі 2025 року, а старт продажів заплановано на літо.

Новинка відноситься до сегменту середньорозмінних автомобілів. В її основі лежить платформа STLA Medium концерну Stellantis, та ж, на якій базуються Peugeot e-3008 та e-5008, і на ній же збудують майбутню Lancia Gamma.

Особливо в DS пишаються тим, що коефіцієнт аеродинамічного опору у крос-купе становить 0,24. При створенні інтер'єру нового DS дизайнери надихалися розкішними яхтами, деякі деталі дійсно виглядають незвичайно. Наприклад, чотириспицеве ​​кермо і широкі вставки з боків, в які інтегровані динаміки аудимосистеми Focal Electra 3D Hi-fi. Заявлений об'єм багажника – 620 літрів, а у списку оснащення – контурне підсвічування, 16-дюймовий екран мультимедійної системи та 10,25-дюмова цифрова панель приладів. На вибір запропоновано п'ять кольорів кузова, а також три варіанти внутрішнього оздоблення із застосуванням переробленого пластику.

"Вісімка" має 400-вольтову архітектуру і три модифікації. Перша і найдоступніша із запропонованих – із 230-сильним електромотором на передній осі та батареєю ємністю 74 кВт*год. З такою установкою електромобіль набирає першу сотню за 7,7 секунди і проїжджає на одній зарядці 572 кілометри. "Середній" варіант Long Range оснащується електромотором потужністю 245 к.с. та батареєю на 97,2 кВт*год, а запас ходу дорівнює 750 км.

Нарешті, топовий варіант має двомоторну установку на 350 сил і батарею ємністю 97,2 кВт*год, одного заряду якої вистачає на 686 кілометрів. До першої "сотні" флагман розганяється за 5,4 секунди. У майбутньому до суто електричних версій №8 можуть приєднатися і гібридні, проте їх доведеться почекати щонайменше до 2026 року.

Електричний DS N°8 стане на конвеєр у перші місяці 2025 року: виробництво організують на заводі в італійському Мелфі, а ось батареї та електромотори будуть випускати у Франції - постачальниками виступають компанії Emotors і ACC. У європейських дилерів новинка з'явиться влітку, ціни стартують з 65 тисяч євро.