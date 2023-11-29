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Дружину Буданова могли отруїти миш'яком і ртуттю, - джерела

Фото: Маріанна Буданова (elle.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком і ртуттю.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у розвідці.

Раніше і Головному управлінні розвідки Міноборони підтверджували, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Але їх не називали. 

За даними джерел, Буданову могли отруїть миш'яком і ртуттю. Скоріше за все, дружину Буданова "отруїли через їжу".

Що відомо про замах на Маріанну Буданову

Нагадаємо, вчора РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами. Маріанна Буданова перебуває у лікарні та вже завершує курс лікування.

Співрозмовник видання уточнив, що наразі не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли якийсь час порційно.

Також джерела в спецслужбах розповіли про стан Буданова після інформації про отруєння його дружини. Відомо, що з ним все в порядку й отруєння у нього не встановлено.

Що відомо про дружину Буданову та маловідомі факти з її життя - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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