Дружину Буданова могли отруїти миш'яком і ртуттю, - джерела

Раніше і Головному управлінні розвідки Міноборони підтверджували, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Але їх не називали.

За даними джерел, Буданову могли отруїть миш'яком і ртуттю. Скоріше за все, дружину Буданова "отруїли через їжу".

Що відомо про замах на Маріанну Буданову

Нагадаємо, вчора РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами. Маріанна Буданова перебуває у лікарні та вже завершує курс лікування.

Співрозмовник видання уточнив, що наразі не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли якийсь час порційно.

Також джерела в спецслужбах розповіли про стан Буданова після інформації про отруєння його дружини. Відомо, що з ним все в порядку й отруєння у нього не встановлено.

Що відомо про дружину Буданову та маловідомі факти з її життя - читайте в матеріалі РБК-Україна.