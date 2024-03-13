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Другу ніч поспіль. Дрони атакували кілька областей РФ

Фото: Дрони атакували кілька областей РФ вночі 13 березня (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Вночі 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Є руйнування та постраждалі.

Про це - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкого, Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта, Telegram-канал Воронезької області Олександра Гусєва.

У Бєлгородській області під обстріл потрапило місто Шебекіне. За словами губернатора В’ячеслава Гладкого, є постраждалі.

"За попередньою інформацією, є один постраждалий - це співробітник промислового підприємства. У чоловіка контузія та садна. Бригадою швидкої пораненого доставлено до міської лікарні №2 міста Білгорода", - повідомив губернатор.

При повторному обстрілі пошкоджено багатоповерхівку та лінію електропередач. Декілька населених пунктів залишилися без світла.

"При повторному обстрілі, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Вибиті вікна у кількох квартирах у багатоквартирному будинку, є задимлення в боксі на території промислового підприємства. Також пошкоджено лінію електропередач. Тимчасово без світла залишаються абоненти міста Шебекине, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань", - повідомив Гладков.

У Курській області, за словами губернатора, оголошували ракетну небезпеку та працювала система ППО. Пізніше Старовойт заявив про, нібито, збиті, три дрони.

"Силами ППО в Курському районі збито три безпілотники", - написав Старовойт.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про роботу коштів ППО.

"На території регіону кілька разів працювали системи ППО. За попередньою інформацією, без наслідків для цивільних об'єктів", - повідомив Гусєв.

Також губернатор заявив про, нібито, збитий безпілотник.

"Дежурними засобами ППО у Воронезькій області виявлено та ліквідовано дрон. За попередніми даними, наслідків на землі немає", - повідомив Гусєв.

Детальніше про нічну атаку дронів по Росії 12 березня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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