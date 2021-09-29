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"Другой России нет": Кулеба заявил о готовности Украины создать серьезные проблемы для РФ

Новина українською →
Киев, Среда 29 сентября 2021 09:41
"Другой России нет": Кулеба заявил о готовности Украины создать серьезные проблемы для РФ Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны создать серьезные проблемы для России. Украинская сторона выступает за переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украину мир любой ценой не устроит. Поэтому украинская сторона, считает Кулеба, стремится к справедливому миру, который будет соответствовать той огромной цене, которую страна уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет.

Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам, говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - считает он.

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Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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