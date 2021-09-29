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"Іншої Росії немає": Кулеба заявив про готовність України створити серйозні проблеми для РФ

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Київ, Середа 29 вересня 2021 09:41
"Іншої Росії немає": Кулеба заявив про готовність України створити серйозні проблеми для РФ Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність країни створити серйозні проблеми для Росії. Українська сторона виступає за переговори у всіх можливих форматах про припинення війни.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україну мир за будь-яку ціну не влаштує. Тому українська сторона, вважає Кулеба, прагне справедливого миру, який буде відповідати тій величезній ціні, яку країна вже заплатила та продовжує платити за свою незалежність, свободу та суверенітет.

Міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів, говорити про деокупацію Криму та Донбасу, а також завершити війну.

"Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну та агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусить Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми", - вважає він.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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