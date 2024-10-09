Другий найбільший банк Сінгапуру ввів обмеження щодо Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як вказано у зверненні до корпоративних та приватних клієнтів OCBC, відключення транзакцій пов'язано з операційними проблемами, які викликані введеними проти Росії санкціями.

Відтепер OCBC та його підрозділ з управління добробутом Bank of Singapore припинять обробляти операції, які включають особисті перекази за участю контрагентів у Росії. Це також торкнеться транспортування товарів та постачання або продаж товарів і послуг за участю Росії.

Як пише Bloomberg, вплив цих обмежень не буде суттєвим для OCBC, бо останні два роки банк і так не відкривав нові рахунки клієнтам, пов'язаним із Росією.

У березні 2022 року уряд Сінгапуру запровадив односторонні цільові санкції проти РФ, орієнтуючись на певні російські банки. Однак інші банківські операції, такі як торгівля криптовалютами та експорт деяких товарів, залишилися активними для сторін, які не підпадають під ці санкції.