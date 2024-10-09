Второй крупнейший банк Сингапура ввел ограничения по России
Сингапурская финансовая корпорация OCBC прекратит все финансовые операции, связанные с Россией. Ограничения начнут действовать с 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как указано в обращении к корпоративным и частным клиентам OCBC, отключение транзакций связано с операционными проблемами, вызванными введенными против России санкциями.
Теперь OCBC и его подразделение по управлению благосостоянием Bank of Singapore прекратят обрабатывать операции, включающие личные переводы с участием контрагентов в России. Это также коснется транспортировки товаров и поставок или продажи товаров и услуг с участием России.
Как пишет Bloomberg, влияние этих ограничений не будет существенным для OCBC, потому что последние два года банк и так не открывал новые счета клиентам, связанным с Россией.
В марте 2022 года правительство Сингапура ввело односторонние целевые санкции против РФ, ориентируясь на определенные российские банки. Однако другие банковские операции, такие как торговля криптовалютами и экспорт некоторых товаров, остались активными для сторон, не подпадающих под эти санкции.
Новые санкции против РФ
Недавно журналист Рикард Йозвяк рассказал, что Европейский Союз утвердил новые санкции против России, направленные на противодействие гибридным угрозам со стороны Москвы.
В начале октября послы ЕС одобрили механизм борьбы с гибридными атаками со стороны России. Он вступил в силу 8 октября.
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