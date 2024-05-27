Другий дім. Як переселенцям отримати житло і чому це складно зробити

Забезпечити тимчасовим житлом в Україні вдається далеко не всіх, хто втратив свій дім. Чому так відбувається і як вирішити цю проблему – детальніше у колонці для РБК-Україна.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Багато будинків зруйновані, пошкоджені або окуповані. Частина вимушених переселенців залишилася в Україні і оселилася у відносно безпечніших регіонах. Проблема з забезпеченням переселенців житлом виявилася величезною, пише Юрій Черній, провідний юрист з питань адвокації БФ "Право на захист". Детальніше – у його колонці нижче.

Як формуються фонди тимчасового житла

Для вирішення цього питання 29 квітня 2022 року Уряд прийняв постанову № 495 “Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”. Нею затвердили порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання переселенців.

Фонди житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, формують сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органами – шляхом викупу (придбання), оренди або будівництва житла, реконструкції наявних будинків і гуртожитків, переведення нежилих приміщень у жилі, передачі житла в комунальну або державну власність та капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення.

Як отримати тимчасове житло

Для отримання тимчасового житла ВПО необхідно стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання. Для цього потрібно звернутися із заявою та надати список документів до уповноваженого органу, в межах території якого такі особи перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Якщо до фонду надходять житлові приміщення, придатні для надання в тимчасове користування, то уповноважений орган приймає рішення про надання житла ВПО. Пріоритетність надання ВПО житлових приміщень визначається за кількістю балів, що набере людина або сім’я.

Фото: Тисячі будинків в Україні зруйновані війною (Getty Images)

Рішенням уповноваженого органу можуть бути затверджені додаткові критерії. А це свою чергу може сприяти залученню до громади певних категорій ВПО, наприклад, спеціалістів з професіями, яких потребує громада.

Користування житловими приміщеннями з фонду здійснюється на підставі договору, який укладається після видачі ордера на житлове приміщення, на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у статусі ВПО та якщо вони не отримали іншого місця проживання.

У той же час деякі категорії ВПО (багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії РФ) у період воєнного часу та протягом 6 місяців після його припинення або скасування матимуть спеціальні пільги – право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження строком.

Скільки переселенців потребують житла

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, станом на 1 січня 2024 року 9046 сімей та одиноких осіб з числа ВПО перебували на обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання.

Станом на 1 січня 2023 року їх кількість складала 6177 сімей. Таким чином, у порівнянні з минулим роком кількість осіб, які перебувають на відповідному обліку для отримання тимчасового житла, зросла.

Однак навряд чи ці дані відображають реальну потребу в житлі, бо у низці територіальних громад ведення такого обліку так і не розпочалося. В цьому контексті можна було би апелювати до того, що у відповідних громадах цей облік може не вестися через відсутність самого фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО.

Але відсутність самого фонду на момент зверненняпереселенців щодо взяття їх на облік не може бути підставою для відмови у цьому. Тож, з точки зору захисту прав ВПО, деяким громадам слід докласти додаткових зусиль для запуску обліку громадян, що потребують житла для тимчасового проживання.

Стан забезпечення ВПО тимчасовим житлом

Згідно з інформацією від Мінінфраструктури, станом на 1 січня 2024 року, 2583 сімей та одиноких осіб з числа ВПО забезпечені житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання. При цьому, станом на 1 липня 2023 року забезпечені тимчасовим житлом були 1756 осіб. Незважаючи на цей невеликий прогрес, він є явно недостатнім для вирішення житлових проблем переселенців.

Фото: Щоб забезпечити переселенців житлом, можна залучати кошти іноземних донорів (Getty Images)

Стан формування фондів житла для пересеоенців. Про стан формування таких фондів загалом свідчить кількість ВПО, які перебувають на обліку як потребуючі житла для тимчасового проживання, очікуючи надання їм приміщень з цього фонду.

Обсяг, в якому такі фонди сформовані у багатьох громадах, є явно недостатнім. У низці громад такі фонди взагалі не були сформовані. З іншого боку, існують і вдалі приклади, коли за допомогою іноземних донорів громадам вдається відремонтувати наявні у них приміщення для розселення.

За інформацією Мінінфраструктури, станом на 1 січня 2024 року у 13 регіонах (а саме у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ) було прийнято 38 місцевих програм формування фондів житла для тимчасового проживання, якими передбачено 2306 житлових приміщень. Тож невдовзі варто буде додатково звернути увагу на це питання, щоб оцінити ефективність цих програм для цілей забезпечення переміщених осіб необхідним житлом.

Особливості фінансування фондів

Джерелами фінансування формування фонду тимчасового житла можуть бути кошти державного, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, а також інші джерела, не заборонені законодавством.

Крім цього, постанова № 495 передбачає можливість надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО. Однак Державний бюджет України на 2023 рік не передбачав фінансування цієї субвенції.

Кошти на фінансування цієї субвенції не передбачені і Державним бюджетом України на 2024 рік. Забезпечення її фінансування дало би можливість активізувати формування фондів тимчасового житла та вирішити житлові питання більшої кількості переселенців, полегшуючи тим самим їхню інтеграцію в приймаючих громадах.

Важливо, що для фінансування формування фондів тимчасового житла можуть використовуватися кошти міжнародних донорів. У такому випадку умови формування відповідного фонду, а також надання такого житла ВПО можуть визначатися окремими угодами з міжнародними донорами або прирівняними до них документами.

Також при фінансуванні органами місцевого самоврядування, місцевими держадміністраціями (або відповідними військовими адміністраціями – у разі їх утворення) формування фонду тимчасового житла за межами території, в межах якої вони здійснюють повноваження, або залучення ними з цією метою коштів, уповноважений орган приймає рішення про надання ВПО житла з фонду, сформованого за рахунок таких коштів, відповідно до угод, укладених між такими органами.

Фото: Безліч ВПО стоять на обліку і чекають житло, бо самі не в змозі ним себе забезпечити (Getty Images)

Іншим способом формування таких фондів може стати використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти з цього фонду можуть використовуватися, зокрема, для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розроблення проектної документації будівель, які мають бути передані до фонду житла для тимчасового проживання та надаватися ВПО відповідно до умов Порядку.

Умови та порядок надання таких коштів врегульовано Порядком використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. № 118. Щоправда, Державний бюджет на цей рік не дає чіткого розуміння розміру такого фонду у 2024 році.

Які можуть бути альтернативи

Серед інших форм забезпечення житлових прав ВПО можна виділити використання механізмів співпраці держави та інвесторів у формі державно-приватного партнерства. Іноземний досвід реалізації інвестиційних проєктів у формі державно-приватного партнерства свідчить про істотний потенціал та високу вірогідність успіху застосування такого підходу у випадку створення якісного нормативного регулювання.

Однак діючі механізми, наразі закріплені у Законі України “Про державно-приватне партнерство”, не є досконалими і потребують змін.

Також треба впорядкувати орендні відносини для забезпечення захисту прав ВПО під час оренди житлової нерухомості, вжити заходів для детінізації ринку оренди та створення стимулів для заохочення орендодавців надавати житло в оренду ВПО, а також впорядкувати ринок ріелторських послуг. Такий підхід допоможе забезпечити велику кількість ВПО житлом в середньостроковій перспективі.

Ще одним рішенням може стати стимулювання надання роботодавцями житла працівникам-ВПО у приміщеннях, що належать роботодавцю на праві власності або які були орендовані. Це одночасно допоможе забезпечити ВПО житлом і вирішити проблему їх зайнятості.

Фото: Значна частина тих, хто потребує житло – це жінки з дітьми (Getty Images)

Загалом, розглядаючи весь досвід останніх років в сфері тимчасового житла для внутрішніх переселенців, можна констатувати, що основним проблемним питанням є саме питання формування відповідного фонду, а саме – питання наявності коштів для будівництва або придбання достатньої кількості приміщень для ВПО.

За умови наявності ресурсів для формування цих фондів, таке житло може стати важливим інструментом для вирішення житлових питань, які продовжують бути актуальними для тисяч переселенців.

Нещодавно на сайті Мінінфраструктури було опубліковано проєкт Закону України “Про основні засади житлової політики”. З норм цього законопроєкту вбачається, що система забезпечення громадян тимчасовим та соціальним житлом зазнає значних змін.

Якщо фонди тимчасового житла для ВПО перестануть існувати та використовуватися, законодавцям та Уряду варто уважно підійти до розробки системи, яка прийде їм на заміну, забезпечивши належний захист житлових прав переселенців.

І при цьому варто пам’ятати не тільки про законодавче регулювання, але і про фактичне наповнення новостворених житлових фондів. А це – першочергова умова для забезпечення гідним житлом тих, хто цього потребує найбільше.