Другий бомбардир УПЛ перебрався в чемпіонат Англії

"Чорні коти" оголосили про підписання українського нападника. Другий голеадор попереднього сезону Прем'єр-ліги продовжить кар'єру в англійському Чемпіоншипі.

Русин уклав із "Сандерлендом" контракт на 4 роки. У договорі сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на сезон. "Зоря" отримала за універсального форварда орієнтовно 2,5 млн євро.

На професіональному рівні Русин дебютував у складі київського "Динамо". Пізніше на правах оренди грав за "Зорю", "Дніпро-1" та варшавську "Легію". Торік луганці віддали за нього 250 тисяч євро. Загалом за "Зорю" провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 10 асистів.

Англійський клуб із однойменного міста, заснований у 1879 році. "Чорні коти" – 6-разовий чемпіон Англії, дворазовий володар Кубка Англії, тріумфатор Суперкубка Англії-1936.

Загалом в еліті англійського футболу "Сандерленд" відіграв 87 сезонів, зокрема 16 кампаній у Прем'єр-лізі. Найвище досягнення в АПЛ – 7-ме місце (1999/2000, 2000/01). Вилетів до Чемпіоншипа після сезону 2016/17. Ще за рік опустився до Ліги 1, з якої повернувся перед минулим сезоном.

Головним тренером "чорних котів" упродовж року працює Тоні Маубрей. Наразі "Сандерленд" посідає 18-те місце. Найпринциповіші опоненти – "Ньюкасл" і "Мідлсбро".

Ласкаво просимо, Русин



We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC