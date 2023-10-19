Друга спроба? В Авдіївці від вчора фіксують нове загострення

"Обстріли тривали всю ніч. Цілодобово ми чуєм з позицій стрілецькі бої. Гатять вони з всього, що є. Умовне "зниження" градусу напруги, яке декілька днів був на нашому напрямку, нажаль вчора ми спостерігали навпаки загострення, збільшилась кількість обстрілів по території громади, збільшилась кількість авіаракетних ударів, не тільки по нашій та по сусідній, Очеретинській громаді", - розповів він..

Барабаш констатує - ворог не залишає спроб оточити місто, "знайти шпоринки в смузі оборони" ЗСУ.

"Ну і всі свої невдачі вони компенсують кількістю і масованістю артилерійських і авіаракетних ударів", - додав голова МВА.

Ситуація в Авдіївці на ранок

По лінії фронту, за словами голови МВА, не так все спокійно, а по громаді було більш-менш спокійно. Правда, були хаотичні "прильоти" по старій та центральній частинам міста.

"На ранок вони (окупанти, - ред.) "завелись". Вже два масованих обстріли з ранку. Перший - в 6:05 до 6:45, другий з 7:00 по старій частині міста окупанти вдарили масовано - і ствольною артилерією, і "Градами", - розповів Барабаш, додавши, що інформації про постраждалих не надходила.

Спроби наступу РФ в районі Авдївки

Останніми днями російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року. Ще вчора зранку в місті було відносно тихо, але Барабаш стверджував - очікується нове загострення. Раніше в матеріалі РБК-Україна експерти пояснили, які цілі мають російські війська, намагаючись захопити місто.