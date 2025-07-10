"Друга Ріка", ТНМК, "СКАЙ" и "Караоке на Майдане": Львов встречает фестиваль "Поколение"

С 11 по 13 июля во Львове на !FESTrepublic состоится фестиваль "Поколение", который объединит музыку 90-х и 2000-х, атмосферу детства и благотворительную цель. Организаторы обещают "путешествие во времени" с тематическими зонами и хитами прошлого.

РБК-Украина узнало детали мероприятия, включая программу выступлений и информацию о благотворительном взносе на нужды ВСУ.

Когда состоится фестиваль

С 11 по 13 июля Львов окунется в атмосферу любимых хитов 90-х и 2000-х! На территории !FESTrepublic впервые пройдет фестиваль "Поколение", обещающий не только ностальгическое путешествие во времени, но и мощный музыкальный лайнап.

Среди хедлайнеров - легендарные "Друга Ріка", ТНМК и "СКАЙ". Кроме звездных выступлений, гостей ждут тематические фотозоны, компьютерный клуб, аркадные автоматы, соревнования Red Bull Dance Your Style и даже культовое "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком.

Организаторы называют фест "путешествием во времени", где воспоминания будут оживать не только в песнях, но и в деталях.

Гостей ждут тематические фотозоны в стиле детства, воссозданный компьютерный клуб с играми, знакомыми еще с первых дисков, аркадные автоматы, атмосфера старого двора и много символов эпохи, которую до сих пор вспоминают с теплом. Все это - под саундтрек, знакомый до последнего слова.

Когда и кто будет выступать

Фестиваль продлится три дня. В пятницу, 11 июля, на сцену выйдет группа "Друга Ріка", в субботу хедлайнером станет ТНМК, а в воскресенье - группа "СКАЙ".

Кроме живых выступлений, в программе предусмотрены DJ-сеты, ностальгическая развлекательная зона, зоны отдыха, бары и фудкорты.

В отдельные дни будут проходить и дополнительные события: в частности, 12 июля в рамках фестиваля состоится соревнование по уличным танцам Red Bull Dance Your Style, а 13 июля - культовое "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком.

Благотворительность - на нужды 3 ОШБ

Важная составляющая фестиваля - благотворительность. Все собранные средства пойдут на закупку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБов) для 3-й отдельной штурмовой бригады. Поэтому каждый билет - это поддержка тех, кто сейчас защищает нашу страну.

Стоимость однодневного билета - 500 гривен. Детям до 12 лет, пенсионерам по возрасту, военным с удостоверением УБД, а также людям с инвалидностью 1 и 2 групп вход свободный.

Фестиваль продлится с 16:00 до 22:00 в пятницу и с 14:00 до 22:00 в выходные. Локация неизменна - !FESTrepublic, который уже стал домом для десятков легендарных событий. На этот раз - для фестиваля, который объединяет не только поколения, но и ценности.

Все детали о фестивале можно найти на странице события в Instagram.