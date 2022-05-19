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Дроны, связь и аптечки. "Фундация Течія" передает новый транш помощи военным

Фото: "Фундация Течія" передает новый транш помощи (пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Защитники Украины получат новые квадрокоптеры, средства радиосвязи и тактические аптечки от общественной организации "Фундация Течія". На покупку организация потратила почти $2 млн (58,2 млн грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечается в сообщении, "Фундация Течія" продолжает обеспечивать защитников Украины согласно их запросам. На этот раз по просьбе командиров подразделений организация приобрела:

  • радиостанции - 800 шт.
  • квадрокоптери - 20 шт.
  • тактические аптечки - 30 000 шт.

Итого на покупку потратили почти $2 млн (58,2 млн грн). Уже в ближайшее время оборудование и аптечки должны доставить тем, кто в них нуждается.

ОО "Фундация Течія" покупает и доставляет гуманитарную помощь за средства соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные на счет фонда донаты компаний и физических лиц.

Напомним, ранее "Фундации Течія" уже передало защитникам два беспилотника FlyEye 3.0 стоимостью $1.13 млн (33 млн грн). Это беспилотный авиационный комплекс, который разработали в компании Flytronic. Дрон может развивать скорость до 120 км/ч и находиться в воздухе до 2,5 часов.

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