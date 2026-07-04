Дрони, турелі, авіація: Сирський розповів про протидію "Шахедам" в червні

Масовані атаки РФ змушують Україну шукати нові способи захисту неба. У червні ключову роль у полюванні на "Шахеди" відіграли дрони-перехоплювачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
У червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч безпілотників типу Shahed та інших БПЛА цього класу.
За словами Сирського, 55% усіх знищених ударних дронів уразили екіпажі першого ешелону перехоплення. Йдеться насамперед про дрони-перехоплювачі, кількість яких Україна щомісяця збільшує разом із підготовкою екіпажів.
Окремо Сирський навів дані щодо Київського регіону. Там дрони-перехоплювачі у червні знищили понад 500 повітряних цілей, а загалом у столичному регіоні за місяць знешкодили понад 600 російських засобів повітряного нападу.
Сирський зазначив, що разом із кількістю таких екіпажів зростає і рівень їхньої підготовки. Військові також постійно аналізують результати бойової роботи, щоб визначати найефективніші моделі застосування перехоплювачів під час масованих атак.
Важливу роль у протидії повітряним загрозам відіграють центри оперативної взаємодії та координації. Вони дозволяють швидше ухвалювати рішення та ефективніше керувати силами й засобами, які залучають до відбиття атак.
Україна також нарощує можливості четвертого ешелону перехоплення. До бойової роботи дедалі активніше залучають автоматизовані турелі. Лише у червні вони знищили 26 російських засобів повітряного нападу.
Також Сили оборони розгортають мережу точок дистанційного керування для посилення роботи системи перехоплення.
Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ у червні знищила 338 повітряних цілей.
Для підвищення ефективності бойові вертольоти оснащують новими ракетними установками, оптико-електронними станціями та сучасними системами відеоспостереження.
Росія продовжує ракетно-дронові атаки по українських містах і селах, а також збільшує частку реактивних безпілотників та баражуючих боєприпасів. Крім того, окупанти накопичують сили й засоби для нових масованих ударів.
У відповідь Україна посилює протиповітряну оборону, радіоелектронну боротьбу та сили безпосереднього протиповітряного прикриття. Також Сили оборони завдають ударів по російських об'єктах, де виробляють, зберігають або запускають засоби повітряного нападу.
Поки Сили оборони нарощують кількість дронів-перехоплювачів і шукають нові способи збивати "Шахеди", українські виробники також розширюють лінійку засобів захисту від БПЛА.
Зокрема, компанія Contra Drone представила систему, яка об'єднує понад 20 рішень для виявлення, придушення та перехоплення безпілотників. Серед новинок - автоматизований комплекс міні-ППО MADS для знищення FPV-дронів, система радіоелектронної розвідки, мобільні засоби РЕБ та дрони-перехоплювачі.