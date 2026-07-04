Дрони, турелі, авіація: Сирський розповів про протидію "Шахедам" в червні

У червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч безпілотників типу Shahed та інших БПЛА цього класу.

За словами Сирського, 55% усіх знищених ударних дронів уразили екіпажі першого ешелону перехоплення. Йдеться насамперед про дрони-перехоплювачі, кількість яких Україна щомісяця збільшує разом із підготовкою екіпажів.

Окремо Сирський навів дані щодо Київського регіону. Там дрони-перехоплювачі у червні знищили понад 500 повітряних цілей, а загалом у столичному регіоні за місяць знешкодили понад 600 російських засобів повітряного нападу.

Сирський зазначив, що разом із кількістю таких екіпажів зростає і рівень їхньої підготовки. Військові також постійно аналізують результати бойової роботи, щоб визначати найефективніші моделі застосування перехоплювачів під час масованих атак.

Важливу роль у протидії повітряним загрозам відіграють центри оперативної взаємодії та координації. Вони дозволяють швидше ухвалювати рішення та ефективніше керувати силами й засобами, які залучають до відбиття атак.

Турелі та дистанційне керування

Україна також нарощує можливості четвертого ешелону перехоплення. До бойової роботи дедалі активніше залучають автоматизовані турелі. Лише у червні вони знищили 26 російських засобів повітряного нападу.

Також Сили оборони розгортають мережу точок дистанційного керування для посилення роботи системи перехоплення.

Роль армійської авіації

Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ у червні знищила 338 повітряних цілей.

Для підвищення ефективності бойові вертольоти оснащують новими ракетними установками, оптико-електронними станціями та сучасними системами відеоспостереження.

Росія готує нові атаки

Росія продовжує ракетно-дронові атаки по українських містах і селах, а також збільшує частку реактивних безпілотників та баражуючих боєприпасів. Крім того, окупанти накопичують сили й засоби для нових масованих ударів.

У відповідь Україна посилює протиповітряну оборону, радіоелектронну боротьбу та сили безпосереднього протиповітряного прикриття. Також Сили оборони завдають ударів по російських об'єктах, де виробляють, зберігають або запускають засоби повітряного нападу.