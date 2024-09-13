Дрони та роботизована зброя можуть вдвічі скоротити кількість людей в окопах, - Мінцифри

Відповідну заяву заступник міністра зробив на Odesa Economic Revival Forum. За його словами, на полігонах вже тестують концепт, який дозволить замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення.

"За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. За рахунок безпілотних систем, роботизованих систем замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30", - зазначив Борняков.

Він додав, що з початку повномасштабної війни оборонні технології в Україні почали стрімко розвиватися саме завдяки приватним компаніям. Як уточнив Борняков, на початку 2022 року в Україні були лише три компанії-виробники дронів. Сьогодні ця кількість зросла до 700.

Заступник міністра також зазначив, що два роки тому засоби РЕБ в Україні виробляли сім компаній, а сьогодні - вже 120. Вже є десятки розробок на базі штучного інтелекту у сфері розмінування. При цьому серед цих виробників майже немає державних підприємств.