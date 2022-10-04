Дрони та буржуйки. На що волонтери збирають кошти для ЗСУ
З наближенням зими та похолоданням потреби військових значно зростають. Волонтерам необхідна підтримка українців, щоб допомогти нашим захисникам.
РБК-Україна продовжує підтримувати українські громадські організації VATRA та "Олімпійське коло", які допомагають ЗСУ.
Волонтери підготували звіт за крайні місяці роботи.
У вересні VATRA передала:
- три форми та футболки - бійцям 36-го окремого стрілецького батальйону;
- каліматори - бійцям взводу вогневої підтримки у 36-ту бригаду, які на Херсонському напрямку;
- бандажі та перев’язки - для бійців 72 бригади;
- планшет, бандажі, перев’язки - бойовим медикам в 79 бригаду;
- для протитанкової батареї керованих ракет (Донецький напрямок) - протизастудні засоби;
- теплі бафи, шапки, рукавиці та шкарпетки - одній з бригад Національної гвардії на Донецькому напрямку;
- бійцям із 45-ї окремої десантно-штурмової бригади - спальники і термобілизну;
- флісові шапки, бафи і спальники - на Південний напрямок;
- шапки та термобілизну - бійцям 95-ї бригади.
Стабілізатори на гранати для скидання з дронів:
- 241 бригаді ТрО;
- бійцям Харківського напрямку;
- бійцям Південного напрямку;
- 95 бригаді;
- 59 бригаді;
- 110 бригаді;
- 120 розвідбату;
- Харківській ТрО;
- 95 бригаді;
- ГУР.
Комплекти білизни:
- 81 бригаді;
- 72 бригаді;
- 59 бригаді;
- 1 полку ССО;
- 25 бригаді;
- 95 бригаді;
- НГУ 3018 частині;
- Сумській прикордонній службі;
- ССО Азов;
- 1-му полку ССО;
- 72-й бригаді;
- 59-й бригаді.
Крім того, передали аптечки для:
- 24 бригади - 15 штук;
- 25 бригади - 50 штук;
- 4 бригади НГУ - 15 штук;
- медикаменти в Харківський госпіталь.
Також волонтери організації здійснили поїздку в деокуповану Харківську область. Бойовим медикам, які тимчасово базували в Балаклії, передали:
- медикаменти;
- аптечки;
- катетери;
- термобілизну;
- баул;
- тактичні рюкзаки;
- УФО.
В Ізюмі медики 25-ої бригади отримали термобілизну, а бійці Харківського ТрО - буржуйки. Крім того, закупили і передали зарядну станцію для Іноземного легіону в Куп’янськ.
Через декілька днів було здійснено ще одну поїздку в Ізюм для цивільних. Волонтери VATRA роздали місцевим жителям одяг, ліки. Також завезли медикаменти бійцям 25-ї бригади.
Представники організації також здійснили поїздку в Миколаїв. Вони привезли бійцям 28 бригади буржуйку, бійцям одного підрозділу ССО - 20 рюкзачків та 2 комплекти термобілизни. Крім того, у Миколаївській області передали бійцям 35-ї бригади 2 буржуйки та термобілизну. А також 3 буржуйки для ССО.
Колеги VATRА також підготували звіт. У серпні фонд "Олімпійське коло" завдяки донатам небайдужих людей, зміг закупити і передати:
- 2 тепловізора фірми Cyclops;
- 20 пар берців фірми Bates;
- 1 генератор F2001is;
- 1 шлівмашинка Metabo;
- 100 продовольчих наборів для переселенців Миколаївській області.
Актуальні збори
Прямо зараз у громадської організації VATRA тривають збори допомоги на буржуйки та термобілизну для військових на північному та південному напрямках, а також - на коптери Mavic 3 для бійців Донецького напрямку. Допомогти організації можна за реквізитами:
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Моно - 5375411506472781 (Анастасія Рокитна)
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Рахунок ГО: UA173052990000026008015024247
ГО Ватра
- PayPal: a.rokytna@gmail.com
- For transfers in dollars:
Company Name: Vatra (public organization)
IBAN Code: UA833052990000026003045022225
Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 01001 Kyiv ave. Peremohy 3/104
- For transfers in euros:
Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
OR
Account in the correspondent bank: 6231605145
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: J.P. MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
У фонду "Олімпійське коло" також тривають збори допомоги для військових та цивільних Миколаївського напрямку. Реквізити для підтримки:
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На банківську карту
4731 2196 4025 0068, Приватбанк
Безуглий Сергій
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PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net
+380937070481
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PayPal: Olympiccircle@gmail.com
+380937070481
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На рахунок БФ "Олімпійське коло" (гривня, євро, долар)
МФО: 328209
ЄДРПОУ: 44818535
IBAN: UA373510050000026005879147002
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