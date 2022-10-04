Дроны и буржуйки. На что волонтеры собирают средства для ВСУ

С приближением зимы и похолоданием потребности военных значительно растут. Волонтерам необходима поддержка украинцев, чтобы помочь нашим защитникам.

РБК-Украина продолжает поддерживать украинские общественные организации VATRA и "Олимпийский круг", которые помогают ВСУ.

Волонтеры подготовили отчет за последние месяцы работы.

В сентябре VATRA передала:

три формы и футболки - бойцам 36-го отдельного стрелкового батальона;

калиматоры - бойцам взвода огневой поддержки в 36-ю бригаду, которые на Херсонском направлении;

бандажи и перевязки - для бойцов 72 бригады;

планшет, бандажи, перевязки - боевым медикам в 79 бригаду;

для противотанковой батареи управляемых ракет (Донецкое направление) - противопростудные средства;

теплые бафы, шапки, перчатки и носки - одной из бригад Национальной гвардии на Донецком направлении;

бойцам из 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады - спальники и термобелье;

флисовые шапки, бафы и спальники - на Южное направление;

шапки и термобелье - бойцам 95-й бригады.

Стабилизаторы на гранаты для сброса с дронов:

241 бригаде ТрО;

бойцам Харьковского направления;

бойцам Южного направления;

95 бригаде;

59 бригада;

110 бригада;

120 разведбат;

Харьковская ТрО;

95 бригада;

ГУР.

Комплекты белья:

81 бригаде;

72 бригаде;

59 бригаде;

1 полка ССО;

25 бригаде;

95 бригаде;

НГУ 3018 часть;

Сумской пограничной службе;

ССО Азов;

1-м полку ССО;

72-й бригаде;

59-й бригаде.

Кроме того, передали аптечки для:

24 бригады - 15 штук;

25 бригады - 50 штук;

4 бригады НГУ - 15 штук;

медикаменты в Харьковском госпитале.

Также волонтеры организации совершили поездку в деоккупированную Харьковскую область. Боевым медикам, временно базировавшимся в Балаклее, передали:

медикаменты;

аптечки;

катетеры;

термобелье;

баул;

тактические рюкзаки;

УФЛ.

В Изюме медики 25-й бригады получили термобелье, а бойцы Харьковского ТрО - буржуйки. Кроме того, закупили и передали зарядную станцию для Иностранного легиона в Купянск.

Через несколько дней была совершена еще одна поездка в Изюм для гражданских. Волонтеры VATRA раздали местным жителям одежду, лекарства. Также завезли медикаменты бойцам 25-й бригады.

Представители организации также совершили поездку в Николаев. Они привезли бойцам 28 бригады буржуйки, бойцам одного подразделения ССО - 20 рюкзачков и 2 комплекта термобелья. Кроме того, в Николаевской области передали бойцам 35-й бригады 2 буржуйки и термобелье. А также 3 буржуйки для ССО.

Коллеги VATRА также подготовили отчет. В августе фонд "Олимпийский круг" благодаря донатам неравнодушных людей смог закупить и передать:

2 тепловизора фирмы Cyclops;

20 пар берцов фирмы Bates;

1 генератор F2001is;

1 шлевмашинка Metabo;

100 продовольственных наборов для переселенцев в Николаевской области.

Актуальное собрание

Прямо сейчас у общественной организации VATRA продолжается сбор помощи на буржуйки и термобелье для военных на северном и южном направлениях, а также - на коптеры Mavic 3 для бойцов Донецкого направления. Помочь организации можно по реквизитам:

Моно - 5375411506472781 (Анастасия Ракитная)

Счет ГО: UA173052990000026008015024247

ГО Ватра

PayPal: a.rokytna@gmail.com

Для transfers in dollars:

Company Name: Vatra (public organization)

IBAN Code: UA833052990000026003045022225

Наименование банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 01001 Kyiv ave. Peremohy 3/104

Для переводов в евро:

Account in the corresponent bank: 400886700401

SWIFT Code of correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Франкфурт-на-Майне, Германия

OR

Account in the corresponent bank: 6231605145

SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank: JP MORGAN AG, Франкфурт-на-Майне, GERMANY

В фонде " Олимпийский круг" также проходят сборы помощи для военных и гражданских Николаевского направления. Реквизиты для поддержки:

на банковскую карту 4731 2196 4025 0068, Приватбанк Безуглый Сергей

PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net +380937070481

PayPal: Olympiccircle@gmail.com +380937070481

На счет БФ "Олимпийский круг" (гривна, евро, доллар)

МФО: 328209

ЕГРПОУ: 44818535

IBAN: UA373510050000026005879147002