Дроны и буржуйки. На что волонтеры собирают средства для ВСУ
С приближением зимы и похолоданием потребности военных значительно растут. Волонтерам необходима поддержка украинцев, чтобы помочь нашим защитникам.
РБК-Украина продолжает поддерживать украинские общественные организации VATRA и "Олимпийский круг", которые помогают ВСУ.
Волонтеры подготовили отчет за последние месяцы работы.
В сентябре VATRA передала:
- три формы и футболки - бойцам 36-го отдельного стрелкового батальона;
- калиматоры - бойцам взвода огневой поддержки в 36-ю бригаду, которые на Херсонском направлении;
- бандажи и перевязки - для бойцов 72 бригады;
- планшет, бандажи, перевязки - боевым медикам в 79 бригаду;
- для противотанковой батареи управляемых ракет (Донецкое направление) - противопростудные средства;
- теплые бафы, шапки, перчатки и носки - одной из бригад Национальной гвардии на Донецком направлении;
- бойцам из 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады - спальники и термобелье;
- флисовые шапки, бафы и спальники - на Южное направление;
- шапки и термобелье - бойцам 95-й бригады.
Стабилизаторы на гранаты для сброса с дронов:
- 241 бригаде ТрО;
- бойцам Харьковского направления;
- бойцам Южного направления;
- 95 бригаде;
- 59 бригада;
- 110 бригада;
- 120 разведбат;
- Харьковская ТрО;
- 95 бригада;
- ГУР.
Комплекты белья:
- 81 бригаде;
- 72 бригаде;
- 59 бригаде;
- 1 полка ССО;
- 25 бригаде;
- 95 бригаде;
- НГУ 3018 часть;
- Сумской пограничной службе;
- ССО Азов;
- 1-м полку ССО;
- 72-й бригаде;
- 59-й бригаде.
Кроме того, передали аптечки для:
- 24 бригады - 15 штук;
- 25 бригады - 50 штук;
- 4 бригады НГУ - 15 штук;
- медикаменты в Харьковском госпитале.
Также волонтеры организации совершили поездку в деоккупированную Харьковскую область. Боевым медикам, временно базировавшимся в Балаклее, передали:
- медикаменты;
- аптечки;
- катетеры;
- термобелье;
- баул;
- тактические рюкзаки;
- УФЛ.
В Изюме медики 25-й бригады получили термобелье, а бойцы Харьковского ТрО - буржуйки. Кроме того, закупили и передали зарядную станцию для Иностранного легиона в Купянск.
Через несколько дней была совершена еще одна поездка в Изюм для гражданских. Волонтеры VATRA раздали местным жителям одежду, лекарства. Также завезли медикаменты бойцам 25-й бригады.
Представители организации также совершили поездку в Николаев. Они привезли бойцам 28 бригады буржуйки, бойцам одного подразделения ССО - 20 рюкзачков и 2 комплекта термобелья. Кроме того, в Николаевской области передали бойцам 35-й бригады 2 буржуйки и термобелье. А также 3 буржуйки для ССО.
Коллеги VATRА также подготовили отчет. В августе фонд "Олимпийский круг" благодаря донатам неравнодушных людей смог закупить и передать:
- 2 тепловизора фирмы Cyclops;
- 20 пар берцов фирмы Bates;
- 1 генератор F2001is;
- 1 шлевмашинка Metabo;
- 100 продовольственных наборов для переселенцев в Николаевской области.
Актуальное собрание
Прямо сейчас у общественной организации VATRA продолжается сбор помощи на буржуйки и термобелье для военных на северном и южном направлениях, а также - на коптеры Mavic 3 для бойцов Донецкого направления. Помочь организации можно по реквизитам:
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Моно - 5375411506472781 (Анастасия Ракитная)
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Счет ГО: UA173052990000026008015024247
ГО Ватра
- PayPal: a.rokytna@gmail.com
- Для transfers in dollars:
Company Name: Vatra (public organization)
IBAN Code: UA833052990000026003045022225
Наименование банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 01001 Kyiv ave. Peremohy 3/104
- Для переводов в евро:
Account in the corresponent bank: 400886700401
SWIFT Code of correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Франкфурт-на-Майне, Германия
OR
Account in the corresponent bank: 6231605145
SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: JP MORGAN AG, Франкфурт-на-Майне, GERMANY
В фонде " Олимпийский круг" также проходят сборы помощи для военных и гражданских Николаевского направления. Реквизиты для поддержки:
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на банковскую карту
4731 2196 4025 0068, Приватбанк
Безуглый Сергей
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PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net
+380937070481
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PayPal: Olympiccircle@gmail.com
+380937070481
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На счет БФ "Олимпийский круг" (гривна, евро, доллар)
МФО: 328209
ЕГРПОУ: 44818535
IBAN: UA373510050000026005879147002
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