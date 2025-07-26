Дрони СБУ вдарили по важливому заводу "Сигнал" у Ставрополі: що відомо

Дрони СБУ в ніч на 26 липня атакували російський Ставрополь. Ціллю був радіозавод "Сигнал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як повідомили джерела РБК-Україна, цієї ночі далекобійні дрони Служби безпеки України уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал".
За даними джерел, один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання. Йдеться про станки на базі числового програмного управління.
Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.
Завод "Сигнал" - це один із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки. Це підприємство спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК.
Відомо, що завод "Сигнал" перебуває під міжнародними санкціями.
Фото: Ставрополь знаходиться на півдні РФ (скриншот google.com/maps)
Нагадаємо, зранку 26 липня росіяни у соцмережах поскаржилися на атаку дронів на Ставрополь. Там лунали вибухи, а росЗМІ і місцева влада заявляли про "прильоти" на території промислових об'єктів.
У мережі ж повідомляли, що були зафіксовані удари по заводу "Сигнал". Він, як відомо, знаходиться під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії.
Серед іншого це підприємство виробляє РЕБи для літаків та наземних об'єктів, включаючи "Тополь-Е".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.