Дрони СБУ вдарили по важливому заводу "Сигнал" у Ставрополі: що відомо

Як повідомили джерела РБК-Україна, цієї ночі далекобійні дрони Служби безпеки України уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал".

За даними джерел, один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання. Йдеться про станки на базі числового програмного управління.

Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.



Завод "Сигнал" - це один із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки. Це підприємство спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК.

Відомо, що завод "Сигнал" перебуває під міжнародними санкціями.



Фото: Ставрополь знаходиться на півдні РФ (скриншот google.com/maps)