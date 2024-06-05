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Дроны РФ попали в промышленный объект в Полтавской области: есть пострадавший

Полтава, Среда 05 июня 2024 08:12
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Дроны РФ попали в промышленный объект в Полтавской области: есть пострадавший Фото: в Полтавской области дроны РФ атаковали объект промышленности 5 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

5 июня в Полтавской области российские дроны атаковали промышленный объект. Пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Российская армия ночью атаковала Полтавщину. По враждебным БПЛА отработали огневые группы", - рассказал он.

По данным главы ОВА, без "прилетов" не обошлось.

"На территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации", - добавил Пронин.

Дроновая атака РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину дронами-камикадзе "шахед". Среда, 5 июня, не стала исключением.

Российские войска запустили 27 беспилотников. Под угорозой ударов, по данным военных, находились по большей части юг, Харьковская и Сумская области.

ПВО удалось сбить 22 дрона, в том числе один из них "приземлили" Военно-морские силы ВСУ.

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