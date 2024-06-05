Дроны РФ попали в промышленный объект в Полтавской области: есть пострадавший
5 июня в Полтавской области российские дроны атаковали промышленный объект. Пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
"Российская армия ночью атаковала Полтавщину. По враждебным БПЛА отработали огневые группы", - рассказал он.
По данным главы ОВА, без "прилетов" не обошлось.
"На территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации", - добавил Пронин.
Дроновая атака РФ по Украине
Российские войска постоянно атакуют Украину дронами-камикадзе "шахед". Среда, 5 июня, не стала исключением.
Российские войска запустили 27 беспилотников. Под угорозой ударов, по данным военных, находились по большей части юг, Харьковская и Сумская области.
ПВО удалось сбить 22 дрона, в том числе один из них "приземлили" Военно-морские силы ВСУ.
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