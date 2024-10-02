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Дрони, РЕБи, автівки та генератори: Кличко передав захисникам допомогу

Фото: Кличко передав захисникам допомогу (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав на Харківський напрямок дрони, РЕБи та інше потрібне обладнання, придбане за позабюджетні кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Відправили бійцям трьох бригад на Харківський напрямок, де сьогодні гаряче, чергову партію допомоги. Необхідне оснащення, яке придбали за небюджетні кошти. Зокрема, до захисників поїхали 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic, два ремонтних авто, 5 систем РЕБ, два генератори та Starlink", - повідомив Віталій Кличко.

Мер також передав бійцям нагороди від столиці - 15 медалей "Честь. Слава. Держава".

"Київ продовжує допомагати військовим боронити нашу державу. І виділяючи кошти з бюджету міста, і залучати допомогу та купувати оснащення за небюджетні гроші", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав чотири бригади на Донбасі та на Купʼянському напрямку. Відвіз захисникам від громади Києва  550 дронів Mavic 3Т, системи РЕБ та антидронові рушниці.  

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КиївВіталий Кличко