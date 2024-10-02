ua en ru
Ср, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони, РЕБи, автівки та генератори: Кличко передав захисникам допомогу

Середа 02 жовтня 2024 17:07
UA EN RU
Дрони, РЕБи, автівки та генератори: Кличко передав захисникам допомогу Фото: Кличко передав захисникам допомогу (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав на Харківський напрямок дрони, РЕБи та інше потрібне обладнання, придбане за позабюджетні кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Відправили бійцям трьох бригад на Харківський напрямок, де сьогодні гаряче, чергову партію допомоги. Необхідне оснащення, яке придбали за небюджетні кошти. Зокрема, до захисників поїхали 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic, два ремонтних авто, 5 систем РЕБ, два генератори та Starlink", - повідомив Віталій Кличко.

Мер також передав бійцям нагороди від столиці - 15 медалей "Честь. Слава. Держава".

"Київ продовжує допомагати військовим боронити нашу державу. І виділяючи кошти з бюджету міста, і залучати допомогу та купувати оснащення за небюджетні гроші", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав чотири бригади на Донбасі та на Купʼянському напрямку. Відвіз захисникам від громади Києва 550 дронів Mavic 3Т, системи РЕБ та антидронові рушниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
Україна втратила вигідний плацдарм. Чому ЗСУ вийшли з Вугледару і що може бути далі
Україна втратила вигідний плацдарм. Чому ЗСУ вийшли з Вугледару і що може бути далі
DAILY
Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів