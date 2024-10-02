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Дроны, РЭБы, автомобили и генераторы: Кличко передал защитникам помощь

Среда 02 октября 2024 17:07
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Дроны, РЭБы, автомобили и генераторы: Кличко передал защитникам помощь Фото: Кличко передал защитникам помощь (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал на Харьковское направление дроны, РЭБы и другое необходимое оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Отправили бойцам трех бригад на Харьковское направление, где сегодня горячо, очередную партию помощи. Необходимое оснащение, которое приобрели за внебюджетные средства. В частности, к защитникам поехали 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic, два ремонтных авто, 5 систем РЭБ, два генератора и Starlink", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр также передал бойцам награды от столицы – 15 медалей "Честь. Слава. Держава".

"Киев продолжает помогать военным защищать наше государство. И выделяя средства из бюджета города, и привлекать помощь и покупать оборудование за небюджетные деньги", - добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил четыре бригады на Донбассе и Купянском направлении. Отвез защитникам от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидроновые ружья.

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Киев Виталий Кличко
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