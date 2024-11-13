Дрони атакували Воронезьку область РФ, є влучання у підприємство
Воронезька область Російської Федерації постраждала від атаки дронів. БпЛА пошкодили невиробничу будівлю підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва.
Він зазначив, що черговими силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби у Воронезькій області виявлено і подавлено кілька безпілотних літальних апаратів.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає. У передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства", - зазначив Гусєв.
Атаки дронами на РФ
За останні місяці в прикордонних з Україною регіонах Росії почастішали обстріли ударними безпілотниками.
Востаннє атака дронами на Воронезьку область фіксувалася в ніч на 7 листопада. Повідомлялося, що після вибуху у Воронежі виникла пожежа.
Вночі 27 жовтня через атаку БпЛА були пошкоджені спиртзаводи у Воронезькій області.
Додамо, що в ніч на 9 листопада близько 10 дронів атакували хімічний комбінат у Тульській області. На місці прильотів виникли пожежі.
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