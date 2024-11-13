ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони атакували Воронезьку область РФ, є влучання у підприємство

Воронезька область, Середа 13 листопада 2024 06:56
UA EN RU
Дрони атакували Воронезьку область РФ, є влучання у підприємство Фото: російську Воронезьку область атакували ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Воронезька область Російської Федерації постраждала від атаки дронів. БпЛА пошкодили невиробничу будівлю підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва.

Він зазначив, що черговими силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби у Воронезькій області виявлено і подавлено кілька безпілотних літальних апаратів.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. У передмісті Воронежа під час падіння уламків несуттєво пошкоджено невиробничу будівлю підприємства", - зазначив Гусєв.

Атаки дронами на РФ

За останні місяці в прикордонних з Україною регіонах Росії почастішали обстріли ударними безпілотниками.

Востаннє атака дронами на Воронезьку область фіксувалася в ніч на 7 листопада. Повідомлялося, що після вибуху у Воронежі виникла пожежа.

Вночі 27 жовтня через атаку БпЛА були пошкоджені спиртзаводи у Воронезькій області.

Додамо, що в ніч на 9 листопада близько 10 дронів атакували хімічний комбінат у Тульській області. На місці прильотів виникли пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста