Дрони атакували військову частину в Краснодарському краї РФ, - джерела

"БПЛА атакували в/ч 818-го окремого радіотехнічного центру в Краснодарському краї", - говориться в повідомленні.

Так, як з'ясувала ASTRA, вранці, 23 травня, у селищі Глибокий Краснодарського краю безпілотники атакували територію в/ч 41003. Після атаки виникла пожежа, про постраждалих невідомо.

Згідно з відкритими даними, дана військова частина відноситься до 818-го окремого радіотехнічного центру.

За даними джерел РБК-Україна, цю операцію провело ГУР.

Атаки дронів на Краснодарський край

Дрони постійно атакують Краснодарський край РФ. Наприклад, у ніч проти 19 травня під ударом опинився НПЗ у Краснодарському краї, на територію якого нібито "впав" дрон. Також ЗСУ атакували військовий аеродром у цьому ж російському регіоні.

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край. Тоді було зафіксовано потрапляння та пожежу на нафтопереробному заводі ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані.