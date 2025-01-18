Дрони атакували Тульську область РФ: імовірно, горить НПЗ

Зокрема, канал Mash пише, що БпЛА атакували нафтобазу у Вузлівському районі цього регіону. За словами місцевих жителів, було чутно щонайменше 10 вибухів, після чого на підприємстві почалася пожежа. У мережі було опубліковано відповідне відео.

Трохи пізніше Telegram SHOT опублікував детальнішу інформацію, вказавши, що повинні намагалися завдати шкоди підприємствам у районі станції Дідилове, а також нафтобазі недалеко від міста Вузлова.

"Як повідомили SHOT місцеві жителі, вибухи почалися приблизно о 1:30 ночі, загалом було чути понад 10 гучних ударів. Після цього в районі промислових об'єктів з'явилася вогняна заграва і дим", - ідеться в повідомленні.

Низка інших каналів пишуть про "пожежі" на промислових підприємствах, маючи на увазі, що вогонь виник не в одному місці. Зараз на місцях нібито працюють екстрені служби. Незадовго до хлопків у Тульській області було оголошено небезпеку атаки безпілотників.

Оновлено о 02:57

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку БпЛА і пожежу.

"Сталося загоряння ємності ПММ (паливно-мастильних матеріалів - ред.) на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки. За попередньою інформацією постраждалих немає. Режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається. Прошу зберігати спокій. Ситуація перебуває під контролем", - цитують Міляєва російські Telegram-канали.