Дрони атакували Тульську область РФ: імовірно, горить НПЗ
У ніч на 18 січня невідомі дрони атакували Тульську область РФ. Росіяни тим часом скаржаться на вибухи та пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, канал Mash пише, що БпЛА атакували нафтобазу у Вузлівському районі цього регіону. За словами місцевих жителів, було чутно щонайменше 10 вибухів, після чого на підприємстві почалася пожежа. У мережі було опубліковано відповідне відео.
Трохи пізніше Telegram SHOT опублікував детальнішу інформацію, вказавши, що повинні намагалися завдати шкоди підприємствам у районі станції Дідилове, а також нафтобазі недалеко від міста Вузлова.
"Як повідомили SHOT місцеві жителі, вибухи почалися приблизно о 1:30 ночі, загалом було чути понад 10 гучних ударів. Після цього в районі промислових об'єктів з'явилася вогняна заграва і дим", - ідеться в повідомленні.
Низка інших каналів пишуть про "пожежі" на промислових підприємствах, маючи на увазі, що вогонь виник не в одному місці. Зараз на місцях нібито працюють екстрені служби. Незадовго до хлопків у Тульській області було оголошено небезпеку атаки безпілотників.
Оновлено о 02:57
Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку БпЛА і пожежу.
"Сталося загоряння ємності ПММ (паливно-мастильних матеріалів - ред.) на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки. За попередньою інформацією постраждалих немає. Режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається. Прошу зберігати спокій. Ситуація перебуває під контролем", - цитують Міляєва російські Telegram-канали.
Нагадаємо, що кілька годин тому, увечері 17 січня, невідомі дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ. За словами росіян, атака сталася в місті Людиново, після чого почалася пожежа.
Пізніше губернатор регіону Владислав Шапша підтвердив, що внаслідок атаки дронів є загоряння на території промислового підприємства.
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