Дроны атаковали Тульскую область РФ: вероятно, горит НПЗ

В ночь на 18 января неизвестные дроны атаковали Тульскую области РФ. Россияне тем временем жалуются на взрывы и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал Mash пишет, что БпЛА атаковали нефтебазу в Узловском районе данного региона. По словам местных жителей, было слышно не менее 10 взрывов, после чего на предприятии начался пожар. В сети было опубликовано соответствующее видео.

Немного позже Telegram SHOT опубликовал более подробную информацию, указав, что должны пытались нанести урон предприятиях в районе станции Дедилово, а также нефтебазе недалеко от города Узловая.

"Как сообщили SHOT местные жители, взрывы начались в районе 1:30 ночи, всего было слышно более 10 громких хлопков. После этого в районе промышленных объектов появилось огненное зарево и дым", - говорится в сообщении.

Ряд других каналов пишут о "пожарах" на промышленных предприятиях, имея ввиду, что огонь возник не в одном месте. Сейчас на местах якобы работают экстренные службы. Незадолго до хлопков в Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотников.

Обновлено в 02:57

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку БпЛА и пожар.

"Произошло возгорание емкости ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.) на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты. По предварительной информации пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем", - цитируют Миляева российские Telegram-каналы.