Татарстан опиняється під ударами не вперше за останні дні. У ніч на 15 листопада після атаки спалахнула пожежа в Нижньокамську, імовірно, на заводі "Нижньокамськнафтохім".

Удари по російській нафтовій галузі тривають з кінця жовтня. За два тижні Сили оборони атакували понад третину нафтопереробних потужностей Росії, а протягом одного тижня порушили роботу дев'яти найбільших НПЗ.