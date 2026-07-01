Дрони атакували підшипниковий завод у Пензі, спалахнула пожежа

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У ніч на 1 липня безпілотники атакували російське місто Пенза. У мережі повідомляють про пожежу на території підшипникового заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Повідомляється, що у місті було оголошено ракетну небезпеку, після чого пролунала сирена. Пізніше мешканці Пензи повідомили про серію вибухів. Місцева влада стверджує, що ППО процювала по дронах. Також у мережі повідомляють, що після атаки було виявлено сильне задимлення біля Державного підшипникового заводу (ДПЗ). Водночас є інформація, що задимлення сталося в районі Пензенського науково-дослідного інституту електронно-механічних приладів. Також повідомляється про атаку на ВАТ "Маяк" - оборонне підприємство, яке спеціалізується на виробництві радіоелектронної апаратури, приладів управління, систем зв’язку та продукції військового призначення. Окрім того, губернатор Пензенської області заявив, що уламки дронів пошкодили лінії електропередач у регіоні.