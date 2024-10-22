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Дрони атакували підприємства у Тамбовській та Воронезькій областях РФ, - росЗМІ

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вибух із подальшим займанням стався на підприємстві "Біохім" у Тамбовській області, РФ. Також горіло промислове підприємство у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

За даними губернатора Тамбовської області, вибух, ймовірно, стався через приліт безпілотника, постраждалих немає.

Губернатор Воронезької області повідомив, що пожежа на підприємстві сталася "через падіння безпілотника".

Також у ніч на 22 жовтня в Єфремові Тульської області РФ пролунали вибухи. Місто атакували безпілотники, після чого виникла пожежа. За словами місцевої влади, постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та ще одного спиртзаводу у селищі Лужківський Суворовського району.

Крім того, вранці запроваджувалися обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту Нижнього Новгорода. Нині вони вже зняті. Місцеві ЗМІ писали про загрозу атаки БПЛА.

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Війна Росії проти України