Дрони атакували Калузьку область: на промисловому підприємстві пожежа

За словами очевидців, як пише SHOT, близько 6-ї години ранку в регіоні було чути близько 4-5 вибухів і стрілянину. Унаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт, проте точний населений пункт, де це сталося, поки не називають. Паралельно в соцмережах з'явилося відео, на якому чутно дрони і роботу ППО.

Водночас інформацію про атаку дронів і пожежу підтвердив губернатор області Владислав Сапша. При цьому він стверджує, що загоряння виникло нібито внаслідок "падіння уламків".

"На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння БпЛА сталося загоряння однієї з будівель. На місце прибули розрахунки рятувальників та оперативна група. За попередньою інформацією постраждалих немає", - написав він у соцмережах.