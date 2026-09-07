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Dronarium Academy підняли величезний прапор ГУР над Київщиною (відео)

17:56 07.09.2026 Пн
2 хв
Таку акцію влаштували на честь Дня української воєнної розвідки
aimg Іван Носальський
Фото: прапор ГУР підняли у небо над Київщиною (dronarium.academy)

Над Київською областю за допомогою безпілотника підняли у повітря величезний прапор Головного управління розвідки МО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Dronarium Academy.

Патріотичну акцію організувала команда Dronarium Academy за сприяння воєнної розвідки. Вона була приурочена до професійного свята - Дня воєнної розвідки України, яке відзначають 7 вересня.

Подяка воїнам у незвичному форматі

За словами організаторів, головна мета заходу - вшанувати героїзм і масштабний внесок бійців ГУР у захист країни як під час повномасштабної війни, так і у мирний час.

"Для нас це честь - подякувати воєнній розвідці та всім її воїнам у спосіб, який ми робимо найкраще - польоти на дронах", - наголосив засновник Dronarium Academy Руслан Бєляєв.

Інші патріотичні перформанси з БПЛА

Це не перший подібний масштабний проєкт команди із застосуванням безпілотних технологій для підняття національних символів.

У 2020 році фахівці академії на замовлення МЗС України підняли в небо 200-метровий Державний Прапор до Дня незалежності.

24 серпня 2022 року в межах ініціативи "Армія Дронів" у повітря піднімали бойові стяги бригад Збройних сил України.

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. З нагоди професійного свята спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" презентував відеоманіфест, присвячений українським розвідникам.

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Головне управління розвідкиГУР