Dronarium Academy підняли величезний прапор ГУР над Київщиною (відео)

Патріотичну акцію організувала команда Dronarium Academy за сприяння воєнної розвідки. Вона була приурочена до професійного свята - Дня воєнної розвідки України, яке відзначають 7 вересня.

Подяка воїнам у незвичному форматі

За словами організаторів, головна мета заходу - вшанувати героїзм і масштабний внесок бійців ГУР у захист країни як під час повномасштабної війни, так і у мирний час.

"Для нас це честь - подякувати воєнній розвідці та всім її воїнам у спосіб, який ми робимо найкраще - польоти на дронах", - наголосив засновник Dronarium Academy Руслан Бєляєв.

Інші патріотичні перформанси з БПЛА

Це не перший подібний масштабний проєкт команди із застосуванням безпілотних технологій для підняття національних символів.

У 2020 році фахівці академії на замовлення МЗС України підняли в небо 200-метровий Державний Прапор до Дня незалежності.

24 серпня 2022 року в межах ініціативи "Армія Дронів" у повітря піднімали бойові стяги бригад Збройних сил України.