"Важко уявити, що це було випадково, ми припускаємо, що це була умисна дія", - сказав він.

За словами Залевського, безпілотник залетів у польський повітряний простір поблизу Дорогуська. Над територією країни він перебував "дуже недовго".

Чому дрон не збили

Військові постійно відстежували політ дрона. Якби він становив загрозу, його б збили, пояснив заступник міністра.

"Його спостерігали з самого початку. Я розмовляв із DORSZ (Оперативне командування Збройних сил Польщі, - ред.), і Збройні сили не прийняли рішення про збиття, оскільки не хотіли ризикувати втратами та збитками серед цивільного населення", - зазначив Залевський.

Джерела Польського агентства преси (PAP) повідомили, що на дроні було обладнання для спостереження, зокрема камери. Ймовірно, його використовували для розвідки.

"Ми розглядаємо ці дрони як ударні. Дрони такого типу оснащені камерами, які дозволяють керувати ними на основі топографічного аналізу, але це ударні дрони, вони мають такі можливості... Ми не знаємо, чи був він озброєний, чи це була приманка", - сказав Залевський.

Він додав, що у Варшаві загрозою вважають будь-який об'єкт, який порушує повітряний простір країни.