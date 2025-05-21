Дрон окупантів атакував авто з українськими снайперами: броня врятувала життя (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Facebook.

Російський безпілотник влетів просто в машину захисників. На щастя, броня витримала, прикордонники вціліли.

Як зазначають в ДПСУ, ворожий FPV-дрон на оптоволоконному управлінні влучив в автівку снайперів "Помсти" 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса у Харківській області.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що у Харківській області бої йдуть на двох напрямках фронту - Куп'янському та Харківському (на півночі регіону). Війська РФ розпочали наступ на північ від Харкова у травні минулого року.

Наразі на Харківському напрямку бої точаться на двох ділянках, зокрема в районі міста Вовчанська. За минулу добу Генштаб ЗСУ зафіксував там три атаки ворога.

У Нацгвардії повідомляли, окупанти накопичують особовий склад для кордону з Харківською областю, що свідчить про підготовку до штурмів.

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