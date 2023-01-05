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Дрон КНДР долетів до офісу президента Південної Кореї, - Yonhap

Фото: президент Південної Кореї Юн Сук Єль (flickr.com / Jeon Han)
Автор: Артур Родивилов

Один із безпілотних літальних апаратів КНДР у грудні минулого року увійшов до безпольотної зони, встановленої навколо офісу президента Республіки Корея в центрі Сеула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Дрон ненадовго увійшов до північної частини зони, але не наблизився до ключових об'єктів сфери безпеки.

Yonhap вказує, що радіус безпольотної зони становить приблизно 3,7 км. Як додає агентство, про проникнення БПЛА до зони міністр оборони Лі Чжон Соп доповів у середу президенту Юн Сок Йолю на нараді, присвяченій забезпеченню захисту країни проти дронів.

Нагадаємо, що 26 грудня п'ять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти і спробувати їх збити.

Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії. Двоє пілотів встигли катапультуватись. Як стверджують південнокорейські військові, аварія літака сталася через дії КНДР.

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