Дрон КНДР долетів до офісу президента Південної Кореї, - Yonhap

Дрон ненадовго увійшов до північної частини зони, але не наблизився до ключових об'єктів сфери безпеки.

Yonhap вказує, що радіус безпольотної зони становить приблизно 3,7 км. Як додає агентство, про проникнення БПЛА до зони міністр оборони Лі Чжон Соп доповів у середу президенту Юн Сок Йолю на нараді, присвяченій забезпеченню захисту країни проти дронів.

Нагадаємо, що 26 грудня п'ять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти і спробувати їх збити.

Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії. Двоє пілотів встигли катапультуватись. Як стверджують південнокорейські військові, аварія літака сталася через дії КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.