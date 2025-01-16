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ДРГ окупантів постійно намагаються проникнути на Вовчанський агрегатний завод, - ОТУ "Харків"

Ілюстративне фото: ДРГ окупантів постійно намагаються проникнути на Вовчанський агрегатний завод (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Диверсійно-розвідувальні групи росіян постійно намагаються проникнути на територію Вовчанського агрегатного заводу. Попри це Сили оборони контролюють завод та тримають оборону.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Євгеній Романов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ24".

За його словами, росіяни постійно намагаються здійснювати тиск на цій ділянці. Але їм дуже важко просунутись та забезпечити всю логістику.

Він також зауважив, що наразі спостерігається певне зменшення кількості ворожих атак. Попри це росіяни продовжують обстрілювати цю територію авіацією, артилерією та FPV-дронами.

"Вони застосовують стандартні 152-мм північнокорейські снаряди, але ця якість снарядів є вкрай низькою. Вони неточні, іноді вони не спрацьовують, іноді вони нищать окупантів, які намагаються їх застосовувати", - додав Романенко.

Вовчанський агрегатний завод

Наприкінці вересня минулого року Сили оборони повідомили про те, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України звільнили від ворожих солдатів Вовчанський агрегатний завод.

За даними ГУР, воїни вступали в контактні бої з російськими окупантами в умовах щільної забудови.

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ДРГВовчанськВійна в УкраїніРосіяни