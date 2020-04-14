В ДР Конго зарегистрирован третий случай Эболы

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В Конго 10 апреля был зарегистрирован новый случай Эболы, после 7 недель без новых случаев заболевания

В понедельник, 13 апреля, в Демократической Республике Конго зарегистрирован третий случай заболевания геморрагической лихорадкой Эбола. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

Симптомы лихорадки обнаружили у 7-летней девочки, которая посещала тот же медицинский центр, что и другие заболевшие.

Ожидалось, что, после более чем семи недель без новых случаев заболевания Эболой, ДР Конго сможет 13 апреля заявить о конце второй смертельной вспышки вируса. Однако 10 апреля был зарегистрирован новый случай заражения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ожидает вспышку новых заболеваний Эболы в Демократической Республике Конго.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Лихорадка очень заразна и распространяется через жидкости организма.

Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.

В июле 2019 года ВОЗ объявила глобальную тревогу после новой вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Тогда эпидемия впервые распространилась на крупный городской центр.