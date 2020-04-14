ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ДР Конго зарегистрирован третий случай Эболы

Новости » В мире     14.04.2020 - 03:56
В ДР Конго зарегистрирован третий случай Эболы
Иллюстративное фото (twitter.com/dunyabulteni)

В Конго 10 апреля был зарегистрирован новый случай Эболы, после 7 недель без новых случаев заболевания

В понедельник, 13 апреля, в Демократической Республике Конго зарегистрирован третий случай заболевания геморрагической лихорадкой Эбола. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

Симптомы лихорадки обнаружили у 7-летней девочки, которая посещала тот же медицинский центр, что и другие заболевшие.

Ожидалось, что, после более чем семи недель без новых случаев заболевания Эболой, ДР Конго сможет 13 апреля заявить о конце второй смертельной вспышки вируса. Однако 10 апреля был зарегистрирован новый случай заражения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ожидает вспышку новых заболеваний Эболы в Демократической Республике Конго.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Лихорадка очень заразна и распространяется через жидкости организма.

Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.

В июле 2019 года ВОЗ объявила глобальную тревогу после новой вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Тогда эпидемия впервые распространилась на крупный городской центр.

ВОЗ ожидает вспышку Эболы в Африке В ЮАР заявили о первых смертельных случаях от коронавируса
Новости Украины ЭболаАфрикаКонго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь