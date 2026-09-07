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ДПСУ затримала російського дезертира, який проривався в Україну з Європи

18:05 07.09.2026 Пн
2 хв
Прикордонники розповіли, що чекає на порушника
aimg Валерій Ульяненко
ДПСУ затримала російського дезертира, який проривався в Україну з Європи Ілюстративне фото: ДПСУ затримала російського дезертира (facebook com DPSUkraine)
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Українські прикордонники затримали 24-річного дезертира з російської армії, який намагався поза пунктами пропуску потрапити до України з території Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Нелегального мігранта виявили прикордонники Чопського загону за допомогою службового собаки. Уродженець Чечні перетнув українсько-словацький кордон у зеленій зоні в обхід офіційних пунктів пропуску, не мавши при собі жодних документів.

Під час перевірки з'ясувалося, що іноземця раніше примусово призвали до російської армії. Чоловік дезертував з військової служби та зміг виїхати до Європи за підробленими документами.

Пізніше він вирішив незаконно потрапити на територію України. Наразі порушника чекає видворення - його передадуть словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії.

Фото: затриманий прикордонниками російський дезертир (ДПСУ)

Нагадаємо, російський диктатор не демонструє готовності йти на суттєві компроміси заради завершення війни проти України. Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Кремль і надалі розраховує досягти своїх цілей військовим шляхом, спираючись на викривлену оцінку ситуації на фронті.

Зазначимо, Інститут вивчення війни повідомляв, що протягом останніх кількох діб російські окупанти проводили наступальні операції на різних напрямках.

Водночас аналітики зазначали, що Сили оборони України успішно відбивали атаки противника та не давали йому досягти поставлених цілей.

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