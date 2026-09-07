ДПСУ затримала російського дезертира, який проривався в Україну з Європи

Українські прикордонники затримали 24-річного дезертира з російської армії, який намагався поза пунктами пропуску потрапити до України з території Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Нелегального мігранта виявили прикордонники Чопського загону за допомогою службового собаки. Уродженець Чечні перетнув українсько-словацький кордон у зеленій зоні в обхід офіційних пунктів пропуску, не мавши при собі жодних документів.

Під час перевірки з'ясувалося, що іноземця раніше примусово призвали до російської армії. Чоловік дезертував з військової служби та зміг виїхати до Європи за підробленими документами.

Пізніше він вирішив незаконно потрапити на територію України. Наразі порушника чекає видворення - його передадуть словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії.

Фото: затриманий прикордонниками російський дезертир (ДПСУ)

Нагадаємо, російський диктатор не демонструє готовності йти на суттєві компроміси заради завершення війни проти України. Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Кремль і надалі розраховує досягти своїх цілей військовим шляхом, спираючись на викривлену оцінку ситуації на фронті.