У ДПСУ не виключають нової блокади кордону з боку Польщі: чи є вже черги

"Щодо руху вантажних транспортних засобів. Звісно, ми бачили у відкритих джерелах про те, що від завтрашнього дня можуть поновитися дії з блокування руху на території Польщі до кордону з нашою державою. Зараз ми якраз контактуємо з польськими колегами, щоб розуміти, на яких напрямках це відбуватиметься. Чи вони охоплять ті пункти пропуску, де блокування відбувалося раніше, чи це може бути ширше, і обов'язково про це повідомимо", - сказав речник.

За словами Демченка, зараз інтенсивність руху вантажівок залишається фактично на тому ж рівні, як це було до блокування кордону ще в листопаді минулого року. Всі пункти пропуску забезпечують рух вантажівок як на в'їзд в Україну, так і на виїзд.

"Станом на сьогоднішній ранок (якщо говорити про 4 найбільші напрямки - "Ягодин" "Рава-Руська", "Краківець" і "Шегині") в черзі на території Польщі перебуває трошки більше 600 вантажівок. Але це не значна черга при тій інтенсивності руху, яка забезпечується на даний момент", - додав він.

Речник наголосив, що прикордонна служба не виключає нових блокувань на польсько-українському кордоні. Про них обіцяють повідомити пізніше.

"Те, що відзавтра може поновитися блокування, не можна відкидати. Але ми в діалозі з польськими колегами. І коли вони матимуть повну інформацію щодо напрямків, коли це відбудеться і які транспортні засоби для руху блокуватимуться, то ми обов'язково про це повідомимо", - сказав Демченко.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС.

Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною на 9 лютого. Першим протестувальники хочуть заблокувати КПП "Дорогуськ - Ягодин".