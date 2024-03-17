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У ДПСУ розповіли, які прикордонні області найбільше страждають від обстрілів та ДРГ

Україна, Неділя 17 березня 2024 10:00
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У ДПСУ розповіли, які прикордонні області найбільше страждають від обстрілів та ДРГ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонні території Харківської області найбільше страждають від обстрілів з боку Росії. А у Сумській області фіксують найбільшу кількість ворожих диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ситуація там (біля кордону з РФ, - ред.) досить непроста через щоденні обстріли, які ворог здійснює по території України у межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Найбільше обстрілів припадає на Харківську область, а також Сумську. Ворог використовує різноманітне озброєння. Це і танки, і артилерія, міномети, авіація, яка скидає керовані авіаційні бомби, і ударні дрони", - пояснив він.

Демченко наголосив, що у прикордонних з Росією районах є загроза не лише для Сил оборони, Державної прикордонної служби, інших складових ЗСУ, але і загроза для місцевих жителів. Ворог часто б'є по населених пунктах, через що страждають люди, знищуються будинки та інфраструктура.

Речник також додав, що ворожі диверсійні групи продовжують атаки у прикордонних територіях. Найбільша активність ДРГ у Сумській області.

"Вчора також було відбито кілька спроб заходу ворожих ДРГ у Сумській області", - сказав Демченко.

Обстріли прикордоння

Варто зазначити, що останніми тижнями російські війська посилили обстріли прикордонних територій України. Зокрема, окупанти активно обстрілюють Сумську область та саме місто Суми.

Так, сьогодні стало відомо, що росіяни розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області.

Військові та місцева влада закликають жителів прикордонних територій евакуюватися у безпечніші місця.

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