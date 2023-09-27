ДПА в 2024 році в Україні не буде, але є нюанс

"Зараз у нас є домовленість про те, що у перспективі намагатимемось повертати ДПА на всіх рівнях загальної середньої освіти: для початкової школи (після 4 класу), для базової школи (після 9 класу) та для випускників зі школи (11 класу)", - розповів голова комітету освіти, науки та інновацій Верховної ради Сергій Бабак.

Зокрема, вже цього навчального року Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) проведе пілотування системи Державної підсумкової атестації для учнів після 4 класу на визначеній кількості учнів.

"Магістрально ми хочемо забезпечити такий механізм (проведення ДПА, - ред.), адже тоді держава отримуватиме інструмент одночасного зрізу знань на трьох рівнях загальної середньої освіти. Це допоможе приймати правильні управлінські рішення щодо вдосконалення тієї чи іншої ланки", - додав він.

ДПА в Україні

У 2022 році Кабмін прийняв проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року", яким передбачалося скасування проходження державної підсумкової атестації (ДПА) для випускників 2022-2023 навчального року.

Але 9 березня 2023 року народні депутати прийняли рішення про повернення ДПА у 2024 році. Визначили також обов'язкові предмети: українську мову, математику, історію України та будь-яку іноземну мову, крім російської.