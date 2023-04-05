UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дозволяють влучно бити по росіянам. Військові показали роботу зі снарядами Excalibur

Фото: військові показали роботу зі снарядами Excalibur (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 квітня, українські військові показали роботу з американськими снарядами Excalibur.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur", - сказав Володимир, який працює з артилерійськими розрахунками.

За його словами, точність снарядів дозволяє максимально влучно вражати техніку та живу силу противника.

Крім того, він повідомив, що постійне вогневе ураження призвело до втрати противником величезної кількості техніки, зокрема, двох комплексів С-300, з яких росіяни обстрілювали Миколаїв.

Нагадаємо, українські військові вже отримали на озброєння ЗРК Avenger, та навіть показали його в роботі.

Окрім того, нещодавно генерал Олександр Тарнавський показав, як працює французька САУ Caesar на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВалерій ЗалужнийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України