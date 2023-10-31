Не дозволимо Путіну зруйнувати безпеку Європи, - президент Європарламенту

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ .

"Наша підтримка України не повинна слабшати в жодному разі. Це має бути протилежність тому, що думає Путін. Ми не дамо йому комфортно почуватися і руйнувати безпеку Європи, як він намагається зруйнувати Україну. Ця війна, яка йде на нашому континенті, завжди залишається на першому плані", - заявила Мецола.

Президент Європарламенту також зазначила, що Європа має озброюватися, щоб захищатися та відповісти на найважливіше питання – наскільки її демократія сильна, щоб протистояти тотальним загрозам.

"У нас немає іншого вибору, як захищати наше право, наші цінності, наші демократичні моделі. Ми не маємо альтернативи", - додала вона.

За її словами, залишити Україну буде моральною та політичною помилкою. Тому ЄС зараз знаходить усі шляхи, щоб підтримувати Україну так потужно, як тільки можливо.

Підтримка України членами Євросоюзу

З початку повномасштабного вторгнення РФ країни-члени Євросоюзу надають Україні різносторонню допомогу.

Так, багато країн заморозили російські активи після того, як солдати країни-агресора розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Також розглядається можливість конфіскації активів РФ для того, щоб направити їх на відновлення нашої країни.

Наприклад, 12 жовтня уряд Естонії схвалив конфіскацію активів Росії для допомоги Україні.

Більш детально про конфіскацію закордонних активів країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.