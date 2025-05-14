Не дозволили відкрити реєстр боржників: "Батьківщина" у ВР не підтримала важливий закон

Урядовим законопроєктом пропонувалось відкрити для виконавців проваджень усі реєстри, що могло б вплинути на життя мільйонів українців, які без суду та слідства могли бути позбавлені права розпоряджатися власним майном, якщо мають навіть мінімальний борг перед державою.

"Скажіть, ще в якій країні без суду можна у підприємця або у людини забрати майно і не дати їм розпоряджатися? Борг може бути на копійки, а майно арештовується все!", – обурено наголосила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що не можна легковажно ставитися до долі мільйонів українців. Адже урядовими новаціями пропонується порушити права та свободи громадян.

"Про що цей законопроєкт? Про те, що у нас існують в Україні реєстри боржників, куди можуть бути включені люди або юридичні особи, у яких є хоча б мінімальний борг перед державою, можливо, перед банками тощо. В цей реєстр боржників зможуть потрапляти люди й підприємства без судового рішення. Це є перше і головне. І як тільки людина або підприємство потрапляють в цей реєстр боржників, цим законом змінюється порядок здійснення нотаріальних послуг", – роз’яснила справжній зміст урядового законопроєкту Юлія Тимошенко.

За її словами, жоден нотаріус не буде мати право оформити продаж, заставу, будь-що з майном, нерухомістю, рухомим майном, землею, з будь-чим. Тобто кожна людина може втратити можливість розпоряджатися своїм майном, своїми автомобілями, своєю землею.

Вона також додала, що уряд пропонує дозволити силовикам – ТЦК, поліції, прикордонникам – вносити в реєстр боржників людей навіть без суду та слідства.

"Хто може поставити в цей реєстр боржників людей або підприємства? За рішенням суду, безумовно, ставить сам виконавець. Але якщо немає рішення суду, може поставити в реєстр боржників податкова, ТЦК, прикордонники та будь-які підрозділи поліції. Без рішення суду будь-яким приписом, наказом, людей або підприємства в цей реєстр боржників, і після того автоматично не мають права розпоряджатися жодним своїм майном", – обурено спитала лідерка "Батьківщини" в присутніх.

Вона нагадала про військовослужбовців, які колись були ФОПами, пішли на фронт, не встигли закрити вчасно ФОП і яким податкова автоматично нараховує податки, через несплату яких вони можуть опинитися в цих реєстрах боржників.

"Вони ж всі автоматично податковою можуть бути включені в цей реєстр, і це означає, що вони, воюючи, позбавляються тут всіх своїх майнових прав? Ну не можна так вчиняти з країною, не можна", – зазначила Юлія Тимошенко і попередила, що вона оприлюднить імена всіх депутатів, хто проголосує за цей урядовий законопроєкт.