Дожди в западных областях и жара: какой сегодня будет погода в Украине
Фото: в Украине ожидаются дожди в западных областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня усилится жара. Однако в западных областях прогнозируют дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода по Украине
В течение дня во всех регионах будет жарко. Температура будет держаться днем на уровне + 31-33 градусов, а в Днепропетровской области повысится до +34.
Ночью показатели термометров опустятся до +16-18 градусов на севере и в центральных областях. В Карпатах и Одесской области ночью будет теплее +19-21 градус.
Кроме того, в западных областях прогнозируют дожди. Осадки ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.
Ночью столбики термометров опустятся до +18-20 градусов.