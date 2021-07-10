ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі в західних областях і спека: якою сьогодні буде погода в Україні

Новость на русском →
Субота 10 липня 2021 10:00
Дощі в західних областях і спека: якою сьогодні буде погода в Україні Фото: в Україні очікуються дощі в західних областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні посилиться спека. Однак в західних областях прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Протягом дня в усіх регіонах буде спекотно. Температура триматиметься вдень на рівні +31-33 градусів, а в Дніпропетровській області підвищиться до +34.

Вночі показники термометрів опустяться до +16-18 градусів на півночі та в центральних областях. У Карпатах та Одеській області вночі буде тепліше +19-21 градус.

Крім того, у західних областях прогнозують дощі. Опади очікуються у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Дощі в західних областях і спека: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Києві

В столиці сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.

Вночі стовбчики термометрів опустяться до +18-20 градусів.

Дощі в західних областях і спека: якою сьогодні буде погода в Україні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
В Україні 507 нових випадків коронавірусу
В Україні 507 нових випадків коронавірусу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі