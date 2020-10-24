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Дожди на западе, юге и в центре: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 24 октября 2020 10:07
Дожди на западе, юге и в центре: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 24 октября, в западных, северных и центральных областях ожидаются дожди, однако на всей остальной территории Украины осадков не предусматривают. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +13 до +23 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня накроют всю западную, северную Украину, а также Житомирскую и Киевскую область. Во всех остальных регионах ожидается переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет составлять от +14 до +17, а ночью от +7 до +10.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +14 +18, а ночью она опустится до +7 +10.

В южных и восточных областях температура днем будет от +13 до +23. Ночью столбики термометров опустятся до +5 +11.

Дожди на западе, юге и в центре: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будут идти дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +17, а ночью от +8 до +10.

Дожди на западе, юге и в центре: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине на выходных ожидается ухудшение погоды. Местами будут небольшие дожди, а на западе похолодает.

Кроме того, в восточных и южных регионах 24 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что до конца октября в Украине ожидается теплая погода, как для этой поры года.

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